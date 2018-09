Kästner-Abend im Glashaus Huben

Zu einem musikalisch-literarischen Abend mit der Heidelberger Schauspielerin Barbara Kosariszuk, die in Begleitung des Akkordeonisten Werner Ziegler Texte, Gedichte und Chansons von Erich Kästner vorstellt, laden die Stadtbibliothek und die Baumschulen Huben am Dienstag, 18. September, um 20 Uhr ein. Veranstaltungsort: Baumschulen Huben, Schriesheimer Fußweg 7, Ladenburg. Der Eintritt kostet 13 Euro. Vorverkauf bei den Baumschulen Huben (Rufnummer 06203/ 9280-0) und in der Stadtbibliothek Ladenburger (Rufnummer 06203/70-211).

Erich Kästner, den die Welt als einen der bekanntesten Kinder- und Jugendbuchautoren Deutschlands kennt, appellierte humorvoll und scharfsinnig oft auch an das Kind im Erwachsenen und an das Gute. Er rief bei seinem Publikum Glück und Rührung hervor wie kein Zweiter und wollte doch als politischer Satiriker gesehen werden. red

