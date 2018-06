Kammerchor singt in der Stadtkirche

Anzeige

Es ist fast schon eine Tradition, dass der Kammerchor Mannheim, der an der Christuskirche Mannheimer beheimatet ist, seine a cappella Programme auch in Ladenburg präsentiert. Am Sonntag, 24. Juni, um 19 Uhr ist der Chor in der Evangelischen Stadtkirche zu hören. Unter Leitung von Landeskantor Prof. Johannes Michel kommen einerseits bedeutende Werke der deutschen Romantik zur Aufführung, darunter die „Fest- und Gedenksprüche“ von Johannes Brahms und die „Drei Gesänge“ von Joseph Rheinberger, andererseits Chormusik aus der Synagoge. Der Chor singt eine hörenswerte Auswahl jüdischer Motetten der ehemals Mannheimer Komponisten Hugo Adler, Samuel Adler und Jean Berger sowie Werke von Lewandoski und Schalit. An der Truhenorgel wird Carmenio Ferrulli barocke Orgelwerke beisteuern. red