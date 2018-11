Kantorei gibt Konzert

„Lichtblicke“ lautet das Motto des Adventskonzerts der Dilsberger Kantorei am Samstag, 1. Dezember, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche. Zur Aufführung kommen Adventsmelodien, Chorsätze und Improvisationen mit Chor und Saxofon zur Einstimmung in die Adventszeit.

Von bekannter Adventsmusik bis hin zu großartigen Chorsätzen erwartet die Zuhörer ein abwechslungsreiches Programm. Die Einzelwerke sind so kombiniert, dass zusammenhängende Linien entstehen. Christoph Becker übernimmt die Melodien des Chores als Inspiration für Improvisationen auf dem Saxofon. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red

