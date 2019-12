Karaoke sorgt für Stimmung

„Gleich zwei tolle Weihnachtsfeiern an einem Wochenende“, so der Vorsitzende Jörg Boguslawski, liegen hinter dem ältesten Ladenburger Gesangverein Liederkranz von 1843. Die Änderungen im Programm der Erwachsenen seien im voll besetzten Kaiserkeller hervorragend angenommen worden, zog Boguslawski zufrieden Bilanz: Als besonders gelungen empfanden er und die Mitglieder den Sektempfang und das von allen selbst zubereitete Buffet. Am meisten freute sich Boguslawski aber über eine Handvoll neuer Stimmen im Männerchor.

Zum Schmunzeln: Tina Schuhmanns Kurzgeschichte „Christmas extreme“. Das abschließende Karaoke singen sorgte für „viel Spaß und gute Stimmung“. Als tags darauf der Kinderchor ebenso unterhaltsam gefeiert habe, sei sogar der Weihnachtsmann zu Besuch gekommen, berichtete der Liederkranzchef. Am Samstagabend bestritten „FrauenTerz“ und Männerchor gemeinsam von den jeweiligen Plätzen aus, mal sitzend und mal stehend, Liedbeiträge unter der Leitung von Sabine Dietenberger am E-Piano.

Breiten Raum nahmen Ehrungen langjähriger Mitglieder ein. Da das Ensemble Frauen Terz vor zehn Jahren „um den Jahreswechsel herum“ gegründet wurde, bat Boguslawski Sängerinnen der ersten Stunde nach vorne. „Schön, dass Ihr von Anfang an dabei seid und viel im Vereinsleben helft“, sagte er zu Sabine Haneke, Ute Hellwig, Helma Kaindl, Barbara Oswald, Angelika Schifferdecker, Claudia Schmitt, Carola Sturm, Annette Wiemer und Hanne Zuber. Die Vorstandsmitglieder Thomas Neutard und Markus Hautzinger übergaben bronzene Ehrennadeln.

Ehrennadel für Vizedirigent

„Für viele Jahre in der Vorstandschaft“ und 30-jährige Treue wurde der frühere Altstadtmusikant, Schriftführer, Jugendleiter und 2. Kassier Franz-Josef Kasper ausgezeichnet. „Du hast sehr viel dazu beigetragen, dass ich eine schöne Zeit im Kinderchor hatte“, sagte Boguslawski dankbar. Im Namen des badischen Chorverbands würdigte Karl Morast (Sängerkreis Weinheim) das 25-jährige Wirken von Vizedirigent Andreas Lange mit der silbernen Ehrennadel.

Lange erinnerte an den verstorbenen Sangesbruder Karl Höflein und widmete ihm seine Auszeichnung posthum mit. Mit herzlichen Worten aus dem Weihnachtsschreiben von Georg Tangerner, dem Obmann des Männergesangvereins in Ladenburgs Kärntner Partnergemeinde Paternion, erfreute Lange alle Zuhörer. pj

