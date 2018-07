Karikaturen zum Filmfestival

Anzeige

Bereits eine Woche vor dem Start des 1. Internationalen Filmfestivals in Ladenburg beginnt das Rahmenprogramm mit einer Ausstellung im Rathaus der Römerstadt (Hauptstraße 7). Dort zeigt der afghanische Künstler Nader Jalali Karikaturen. Die öffentliche Vernissage findet am heutigen Freitag, 13. Juli, um 17 Uhr statt. Bis die Schau am 20. Juli zur Eröffnung des Filmfestivals in den Domhof umzieht, sind die Karikaturen des preisgekrönten Künstlers außerdem am Montag von 8 bis12 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr im ersten Obergeschoss des Rathauses zu sehen. pj