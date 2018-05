Karten für Frühjahrskonzert der Stadtkapelle zu gewinnen

Anzeige

Ladenburg.Das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Ladenburg findet am Samstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr in der Lobdengauhalle statt. Das Thema lautet diesmal „25 Jahre Vielfalt“, womit auf das 25-jährige Bestehen der Stadtkapelle verwiesen wird. Unter der Leitung von Helmut Baumer präsentieren die Musikerinnen und Musiker die beliebtesten Titel früherer Konzerte, aber auch etliche neue Stücke. Einige der Titel, die zu Gehör gebracht werden: „Adventure“ von Marcus Götz, „Concerto d’ Amore“ von Jacob de Haan und „Bugler’s Holiday“ von Leroy Anderson. Für dieses Konzert verlost der „Mannheimer Morgen“ wieder fünf mal zwei Eintrittskarten. Wer zu den Gewinnern gehören möchte, sollte sein Interesse in einer E-Mail an kbackes@mamo.de bekunden. Einsendeschluss ist Donnerstag, 10. Mai, um 15 Uhr. Die Karten der Gewinner liegen dann an der Abendkasse bereit. Eintrittskarten sind zudem in der Geschäftsstelle des „MM“, Hauptstraße 20 in Ladenburg, zum Preis von 13 Euro, ermäßigt zehn Euro (jeweils inklusive ein Euro Bearbeitungsgebühr) erhältlich. / kba