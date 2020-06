Kartenverkauf für Freibad ab Montag

Die Stadt Ladenburg hat weitere Informationen zur Wiedereröffnung des Freibades am 1. Juli bekannt gegeben. Danach öffnet das Bad um 9 Uhr, allerdings mit einigen Einschränkungen. Am Montag, 22. Juni, um 10 Uhr beginnt online der Vorverkauf von Saisonkarten, auch für in Ladenburg wohnende Familien. Er läuft über die Homepage der Stadt (www.ladenburg.de/freibad) und die Bürger-App Ladenburg. An bestimmten Tagen können Karten an der Kasse beim Bad gekauft werden. Ilvesheimer müssen sich an das Bürgerbüro in Ilvesheim (Schlossstraße 9) wenden. Tagestickets gibt es nur per App, die Zahl der Besucher ist auf 1000 begrenzt. red

Info: Umfangreiche Informationen: www.morgenweb.de/ladenburg

