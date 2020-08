Mit seinem gekrümmten Schnabel und dem Langschwert in seinen Krallen wirkt das mythische Mischwesen aus geflügeltem Löwe und Raubvogel kriegerisch. Doch ist dieser märchenhafte Greif nur das namengebende Wappentier der Fechtschule Krîfon. Der in Edingen ansässige Verein hat sich der historischen Fechtkunst verschrieben. „Es ist kein Sport zum Töten, und es geht nicht darum, den Gegner zu verletzen“, betont Kira Wigand beim Ferienspaß vor der mittelalterlichen Kulisse am Bischofshof in Ladenburg.

„Es geht darum, etwas über sich selbst und die Waffenführung zu lernen“, erklärt die 24-jährige Lehramtsstudentin. Es gelte: „Wie Du die Waffe führst, sagt viel über Dich aus.“ Zehn angemeldeten Kinder lernen im Nu, dass alle Klingen, angefangen vom römischen Gladius über Langes Messer, schottisches Breitschwert und Rapier bis hin zum Zweihandschwert, Werkzeuge zum gemeinsamen Sport sind. „Bereits im Mittelalter war der Schwertkampf kein kunstloses Geprügel, sondern anspruchsvolle Kampfkunst, deren Faszination bis heute ungebrochen ist“, ergänzt Geschichtsstudent Alexander Queren. Der 23-jährige Kursleiter ist „Torwächter“ beim örtlichen Heimatbund und jobbt im Ladenburger Lodengaumuseum.

„Ich fand das interessant“

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hiebmesser und Schwert? Ersteres hat nur eine Schneide, Letzteres dagegen zwei. „Bauern führten Messer; Ritter und Adelige eher Langschwerter“, nennt Wigand kriegerische Aspekte der Ständegesellschaft. Ab dem 14. Jahrhundert begannen Fechtmeister in Büchern Techniken zu beschreiben. „Beim historischen Fechten handelt es sich um die Wiederbelebung einer Kunst, die länger in Vergessenheit geraten war und sich heute ausschließlich aus zeitgenössischen Quellen rekonstruieren lässt“, informiert Krîfon-Leiter Christian Bott. Man orientiere sich ebenso an heutigen Bedürfnissen und schule die mentale Entwicklung.

„Ich fand das interessant“, sagt Teilnehmerin Evalotta (9) aus Ladenburg. „Das ist was für meinen Sohn Erik als begeistertem Asterix-Leser, und der Preis ist okay, denn es wird ja auch einiges geboten“, findet Papa Andreas Daners (Neckarhausen). „Alle fünf historischen Kurse in unserem Haus sind ausgebucht“, freut sich Museumsleiter Andreas Hensen über die Resonanz und lobt die Arbeitsteilung mit der federführenden Volkshochschule Ladenburg-Ilvesheim. Hensen beobachtet fasziniert, wie die Kinder am Ende auch Bewegungsabläufe einüben. „Wie Choreographien“ wirke das. Und gar nicht kriegerisch. pj

