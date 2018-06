Keine Diskussion um Flächennutzung

Anzeige

Der Ladenburger Gemeinderat hat dem Vorentwurf des Flächennutzungsplans zugestimmt. Das vom Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim fortzuschreibende Planwerk zur künftigen Entwicklung der Region enthält eine Reserve von 25 Hektar für Wohnbebauung und 35 Hektar für Gewerbe in Ladenburg. „Wir erhalten uns sämtliche Optionen im Bereich Wohnen und Gewerbe“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz. Wie Stadtbaumeister André Rehmsmeier ausführte, sind bei der Bürgerbeteiligung fünf Stellungnahmen eingegangen. Vor allem zu den potenziellen Gewerbeflächen in Altwasser und Aufeld gab es kritische Einwendungen, was die befürchtete Zunahme von Verkehr und den Verlust von landwirtschaftlicher Fläche betrifft.

„Unser nächstes Thema wird die Entwicklung der Gewerbeflächen sein und was wir ausweiten“, stellte Steffen Salinger (SPD) fest. Doch sei diese Fortschreibung aus Ladenburger Sicht „mehr als okay“. Alexander Spangenberg (B´90/Grüne) mahnte an, dringend darauf zu achten, eine für die Öffentlichkeit transparente Diskussion bei der Entwicklung von Flächen zu führen. Die Vorstellung, dass die Ausweisung von Bauflächen per se ein Fortschritt sei, hält er für einen Irrglauben. pj