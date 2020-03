„Keine Schule kann das länger aufrechterhalten“

Als ich Hannelore Buchheister (kleines Bild) , die Direktorin des Carl-Benz-Gymnasiums (CBG) in Ladenburg, telefonisch erreiche, hat sie gerade ihre erste Videokonferenz mit Kollegen im Homeoffice erlebt. Das erzählt mir die Schulleiterin mit einem kurzen Auflachen. So zeigt Buchheister auf ihre Art der Corona-Krise die Zähne, nämlich mit Humor. Den will sie auch nicht verlieren, wenn die Schulschließungen als Maßnahme gegen die Verbreitung des Virus möglicherweise länger angedacht sein sollten als bis Freitag, 17 April.

Frau Buchheister, wie empfinden Sie das leere Schulhaus, wo bis vor kurzem noch rund 1000 Schüler aus mehreren Kommunen im Verbreitungsgebiet dieser „MM“-Ausgabe ein und aus gingen?

Hannelore Buchheister: Es ist schräg in die Schule zu gehen, weil es so ruhig ist: Das ist gespenstisch.

Haben Sie denn nicht frei?

Buchheister: Es gibt grundsätzlich eine Aufenthaltspflicht für die Schulleitung in dieser Ausnahmesituation. Und es ist eine Menge zu tun, um zum Beispiel auch für die Eltern da zu sein. Diese Aufgabe nehme ich sehr ernst.

Sind einige am Rande des Nervenzusammenbruchs?

Buchheister: Es ist für Eltern zurzeit eine unglaubliche Herausforderung, gerade bei mehreren Kindern und wenn zum häuslichen Lernen beruflich noch das Homeoffice kommt.

Und die Schüler?

Buchheister: Da ist in erster Linie das Kollegium gefragt, auch wenn ich selbst eine Jahrgangsstufe in Englisch unterrichte. Ich bin froh, dass sich meine Lehrer sehr viel Mühe mit den Aufgaben machen: Sie probieren neue Formate untereinander aus, wie man online kommunizieren kann, so dass man das später auch mit Schülern hinkriegt. Zudem bringen die Lehrer zurzeit Fachräume auf Vordermann. Und wir arbeiten am Medienentwicklungsplan für den Digitalpakt.

Wie sieht das Krisenkonzept am CBG aus?

Buchheister: Die Eltern der Klassenstufe 5 bis 10 bekommen gebündelt einmal pro Woche eine E-Mail. Darin stehen überwiegend Aufgaben aus den Schulbüchern oder von Kopien, die vor der Schließung ausgeteilt wurden. An einem bestimmten Tag in der Woche sind die erledigten Hausaufgaben per E-Mail zurück zu schicken. Es steht dafür aber auch eine schuleigene Cloud zur Verfügung. Für die Oberstufe gibt es erweiterte Möglichkeiten der Kommunikation.

Das ist weniger E-Learning als gedacht.

Buchheister: Wir wollten nicht, dass die Schüler die ganze Zeit am PC sitzen. Außerdem ist es schwer, gute Lernvideos zu finden. Eigene zu erstellen, ist sehr aufwändig. Und schließlich tragen wir Verantwortung, dass Aufgaben für alle gleich machbar sind, also auch für die, die zuhause über keinen eigenen Rechner oder Drucker verfügen können.

Was dieser Tage oft zu kurz kommt, ist körperliche Bewegung. Jetzt fällt auch noch der Sportunterricht aus…

Buchheister: Da hat unsere Sportfachschaft reagiert und eigene Übungen entwickelt sowie ein Fitnessprogramm der Basketballer von Alba Berlin für zuhause herumgeschickt.

Wie lange kann das noch so gehen?

Buchheister: Keine Schule kann die derzeitige Situation über Monate aufrechterhalten. Ich persönlich glaube, wenn es längerfristig gehen sollte, muss man über so etwas wie Notunterricht und Kurzschuljahr nachdenken. Davon würde die Welt nicht untergehen. Aber da braucht es politische Entscheidungen. Und ich verlasse mich darauf, dass die Politiker ihre Verantwortung für die Kinder und Eltern kennen.

