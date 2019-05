Kellerbrand schnell gelöscht

Zu einem Gebäudebrand in der Domitianstraße musste die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg ausrücken. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, erfolgte der Notruf am vergangenen Freitag kurz nach 20 Uhr. Bereits beim Eintreffen der Kameraden war eine starke Rauchentwicklung aus allen Gebäudeöffnungen sichtbar. Nach der ersten Erkundungsphase stand fest, dass sich keine Personen mehr im Haus befanden; ein Kellerraum des Bungalows stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand.

Der Brand konnte zügig von zwei Trupps unter Atemschutz und zwei C-Rohren unter Kontrolle gebracht werden. Zwischenzeitlich wurde eine Person wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt. Während der Löschmaßnahmen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Brandherd um eine Sauna handelte, welche mit diversen Kleidungsstücken vollgepackt war.

Auf Grund der Masse an Material, welches es auszuräumen und abzulöschen galt, wurde die Freiwillige Feuerwehr Heddesheim mit einem Löschfahrzeug und Atemschutzgeräteträgern hinzugerufen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Haus unbewohnbar. Zur Brandursache können aktuell noch keine Aussagen getroffen werden. red/pol

