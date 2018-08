Kerwe: Ringer übernehmen beim Feiern den Benzpark

Anzeige

Auch wenn die Ringer vom Athletik-Sport-Verein (ASV) erstmals anstelle der LSV-Fußballer den Benzpark „übernehmen“: Das auf einer jahrhundertealten Tradition beruhende Kirchweihfest in Ladenburg bleibt wie gewohnt eine gemütliche Kerwe in überwiegender Regie der Sportvereine. Ab kommenden Samstag, 11. August, ist es wieder soweit. „Wir haben die Benzpark-Kerwe übernommen, damit sie nicht ganz verschwindet, aber weil wir personell nicht alles stemmen können, haben wir uns professionelle Partner gesucht“, teilte ASV-Ringerchef Herbert Maier mit.

Bei dieser Kerwe wollen erstmals das Café „Antique“ (unter anderem Kaffee und Kuchen an den Wochenend-Nachmittagen) sowie „Forschners Schützenhaus“ den Athleten unter die Arme greifen. Andere Vereine hätten kein Interesse daran gezeigt, so Maier. Die ASV-Ringer selbst betreiben drei Tage lang einen Bierwagen. Um ihre Kosten niedrig zu halten, verzichten sie auf die bislang übliche Live-Band im Benzpark. Stattdessen sollen „DJ Timo“ (samstags, ab 18 Uhr) und „DJ Leon“ (sonntags, 17 Uhr) für Stimmung sorgen. Die zuletzt als Kerwe-Akteure glücklosen Kicker der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) mussten bekanntlich passen, da die Abteilung vor einem Neustart steht. Das jahrzehntelang übliche Radrennen am Vorabend des Kerwestarts fällt dagegen mangels Helfern aus (wir berichteten jeweils).

Programm Samstag, 11. August 11 Uhr: 8. Walter-Engel-Turnier der ASV-Gewichtheber vor der Lobdengau-Halle, zunächst männliche Masters und Junioren (13 Uhr: weibliche Teilnehmer, ca. 15 Uhr: Senioren). Ab 12 Uhr Start „kleine Weinmeile“ (ebenso am Sonntag!) in Marktplatz-Nähe, Restaurant „Backmulde“: Ausgesuchte Weine zu mediterranen Gerichten; ab 15 Uhr, „Zum Güldenen Stern“: Weine zu „Kurpfälzer Schmankerln“; ab 18 Uhr, „Kreters – Kleine Rose“: Reichhaltiges Büffet und passende Weine. 14 Uhr: Kerwe Benzpark und Marktplatz. 15 Uhr: Offizielle Eröffnung mit Anschnitt des Kerwe-Kuchens (dank Sponsoren gratis), Marktplatz. 18 Uhr: „DJ Timo“ macht Musik bei ASV-Kerwe, Benzpark. Sonntag, 12. August Ab Vormittag: Kerwe Benzpark und Marktplatz. 12 Uhr: „Weinmeile“ (siehe Samstag). 17 Uhr: „DJ Leon“, Benzpark. Montag, 13. August 10.30 Uhr: Kerwe-Frühschoppen (Haxen, Leberknödel und Kraut) beim ASV, Benzpark. 11 Uhr: Kerwe-Frühschoppen (Haxen, Leberknödel und Kraut) beim FV 03, Marktplatz. 18.30 Uhr: Kerwe-Hock des SPD-Ortsvereins auf dem Marktplatz. Samstag, 11. August, bis Dienstag, 14. August: Vergnügungspark der Schausteller auf dem Marktplatz. pj

Offizielle Eröffnung um 15 Uhr

Die ASV-Gewichtheber richten am Samstag ab 11 Uhr das 8. Walter-Engel-Turnier zur Kerwe auf dem Platz vor dem unteren Eingang der Lobdengauhalle aus (bei Regen drinnen). Gemeldet haben 62 Sportler aller Altersklassen. Auf dem Marktplatz, wo in bewährter Weise der Fußball-Verein (FV) 03 Ladenburg mit der Landmetzgerei Schäfer Besucher bewirtet, wird das Fest am Samstag um 15 Uhr eröffnet: Prominente Gäste und Stadträte schneiden den Kerwe-Kuchen an. Die Stifter sind diesmal Jennifer Kunz und Olaf Beermünder (Gasthaus Zum Güldenen Stern) zusammen mit der neueröffneten Bäckereifiliale Riegler, wie die Pressestelle der Stadt mitteilte.