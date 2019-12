Kicker und Korbjäger erfreut

Mit zwei Spenden in Höhe von insgesamt 1300 Euro ermöglichen Julia und Fabian Sternberg E-Jugendkickern und jungen Basketballern der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) neue Spielkleidung. „Die Trikots motivieren die Kinder und Jugendlichen sicher stark für den zweiten Teil der Saison 2019/20“, erklärte Fußballabteilungsleiter Erich Müller auch im Namen von Julius Bläß, der die etwas älteren Korbjäger vertrat. „Wir finden es wichtig, die ehrenamtliche Arbeit von Vereinen zu unterstützen“, sagte Maschinenbauingenieur Sternberg. Er führt die gleichnamige Schriesheimer Firma für Kraftfahrzeug-Hauptuntersuchungen, Wert- und Unfallgutachten in zweiter Generation. Sein Bruder Nick zählte in Jugendtagen zu den LSV-Basketballern. „Privat sind wir nach Ladenburg umgezogen und jederzeit bereit, wieder etwas zu spenden“, kündigte Ehefrau Julia bereits an. Darüber freute sich die LSV-Vorsitzende Petra Klodt: „Ich finde das Engagement der Firma Sternberg großartig und bin begeistert von diesem tollen Signal.“ pj

