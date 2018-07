Kinder fit für Freibad dank Schwimm-Projekt

Anzeige

Auszeichnungen in Gold

Dann hieß es ab ins Schwimmerbecken. „Meine Tochter war total begeistert, und es hat ihr wahnsinnig Spaß gemacht, das silberne Schwimmabzeichen zu absolvieren“, berichtet Elternvertreterin Hahn. Zwei Kinder schafften sogar die Auszeichnung in Gold, und „ganz viele“ weitere erreichten immerhin Bronze-Level.

„Wenn die Kinder dann in der vierten Klasse an der Schule den Fahrradführerschein machen, sind sie mobil und fit genug für selbstständige Freibadbesuche“, weist Schülerin-Mutter Hahn auf einen nachhaltigen Aspekt hin. Freilich wäre es wichtig, das Gelernte fleißig zu vertiefen. „Zehn Kinder konnten vorher nicht oder nur wenig schwimmen – das ist jedoch nicht viel“, sagte Übungsleiterin Sostmann, der die Neckarhäuser Schwimmerin Simone Dehnel (Freibad-Förderverein Ladenburg) assistierte. Diese Gruppe hatte Fachfrau Sostmann in einer Schwimm-AG in Neckarhausen mindestens auf ein Niveau gebracht, das die Teilnahme am Projekt sicher ermöglichte. Es habe sich um Kinder aus Familien mit relativ wenig Einkommen gehandelt, darunter auch Geflüchtete.

„Wir haben ein wunderschönes Freibad, und das sollte so vielen Zielgruppen wie möglich zustehen“, fand Schmutz und lobte die städtischen Schwimmmeister sowie das Kassenpersonal dafür, dass sie die früheren Öffnungszeiten zugunsten der Schüler akzeptierten. Andere Schulen sollen ebenfalls davon profitieren, kündigte Schmutz an. An der örtlichen Astrid-Lindgren-Schule gebe es bereits ein ähnliches Projekt, sagte Rektorin Lather. Sie freute sich über die Unterstützung durch die Stadt, die auch den Transfer jener zehn Kinder zur vorbereitenden Schwimm-AG nach Neckarhausen übernommen habe.

