Kinder setzen mit Wimpeln Zeichen

Lotta, Julian, Paris, Lukas und Carolin vertreten Mädchen und Jungen von Astrid-Lindgren-, Dalberg- und Erich-Kästner-Schule in Ladenburg, die weit mehr als 100 bunte Wimpel gestaltet haben. Ihre kreative Leinenreihe aus Stoffdreiecken verbindet den evangelischen und den katholischen Pfarrhof miteinander. Die Fähnchen geben einen Eindruck davon, was Kinder in Zeiten von Corona bewegt.

Doch gipfelt diese ökumenische Aktion der beiden Schuldekanate in Kooperation mit drei Religionslehrerinnen in einem Internetvideo für alle Grundschulen in der Region. An dessen Entstehung hat jenes Schülerquintett am Sonntag in der evangelischen Stadtkirche mitgewirkt. „Das Corona soll weg“, hat ein Kind auf seinen Wimpel geschrieben. Diesen Wunsch teilen die evangelische Schuldekanin Sabine Bayreuther und ihre katholische Kollegin Sabine Weil wohl: Da ein gemeinsamer Abschlussgottesdienst zum Schuljahresende in drei Wochen Corona-bedingt nicht wie gewohnt stattfinden kann, weil Klassenverbände nicht vermischt werden sollen, verwirklichten die Kirchenfrauen ihre Idee, stattdessen einen Videofilm aufzunehmen. Der Streifen soll an den Schulen im Gebiet beider Kirchenbezirke gezeigt werden. Wie Bayreuther ausführt, sei der Abschlussgottesdienst ein „ganz wichtiges Ereignis“, vor allem für Viertklässler, die mit Übergang in weiterführende Schulen ja ihre alte Gemeinschaft verließen.

Kreative Aktionen

Bei der Umsetzung in Teamwork mit vielen Beteiligten nutzten die Frauen das Know-how der Firma des Ladenburgers Nils Kreitzscheck, das seit Ausbruch der Pandemie die Gottesdienste mehrerer Kirchengemeinden ermöglicht. Für Musik sorgen neben Weil auch Diakon Thomas Pilz (Gitarre) und Perkussionist Malte Glombitza. Beide kreativen Aktionen in Kooperation mit Veronika Ibach (ALS), Barbara Kreichgauer (EKS) und Ariane Stein-Höflin (DGS) stehen unter der Leitfrage: Was gibt dieser Tage Hoffnung und Mut? „Die Kinder wollen weiter zur Schule gehen, aber in ihren Botschaften kamen auch Sorgen zum Ausdruck“, so Stein-Höflin. „Hoffnungszeichen der jüngeren Kinder“ sieht Religionslehrerin Ibach. Das Ganze ist für Schuldekanin Weil ein „wichtiges Zeichen für die Bedeutung von Religionsunterricht“. Doch auch in anderen Schulfächern gebe es Raum für das Thema Corona. pj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.07.2020