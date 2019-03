Kinder testen Instrumente

Wie zweimal jährlich üblich fand kürzlich in der Städtischen Musikschule der Stadt Ladenburg der Tag der offenen Tür statt. Pünktlich um 11 Uhr erklangen schon die ersten Töne aus den Probezimmern. In den Kellerräumen versuchten sich die ersten Kinder am Schlagzeug, während nebenan die Anderen Trompeten und Posaunen die ersten Töne entlockten, sehr zur Freude der Eltern. Ebenfalls großen Zulauf hatten im ersten Stock die Streichinstrumente sowie die Holzbläser und die Klavierklasse.

Die Kleinsten nahmen Jeannette Friedrich in Beschlag, welche die Musikalische Früherziehung leitet. Das Musikalische Orientierungsjahr bietet unter anderem die Möglichkeit, ein Jahr lang unterschiedliche Instrumente entspannt kennenzulernen. Die Kinder nahmen die Möglichkeiten zum Ausprobieren wahr, und der ein oder andere wusste am Ende auch schon genau, für welchen Unterricht er sich anmelden wird.

Schulleiter Helmut Baumer freute sich über das rege Interesse am Tag der offenen Tür. Auch vor seinem Zimmer bildete sich eine Warteschlange. Alle Musikschullehrer waren mit der Resonanz dieses Tages sehr zufrieden.

Im Moment nehmen ca. 500 Kinder an der Musikschule der Stadt Ladenburg Unterricht. Helmut Baumer geht im Zuge des Neubaugebietes davon aus, dass diese Zahl noch wachsen wird. Denn das vielfältige Schulangebot der Stadt wird durch die Musikschule perfekt ergänzt. Dies belegen die Schul-Kooperationen wie die Bläserklassen am Carl-Benz-Gymnasium und der Merian-Realschule sowie die Blockflötenklassen an der Astrid-Lindgren-Grundschule und der Dalberg-Grundschule. Ab Oktober ist wieder eine Streicherklasse an der Dalberg-Grundschule geplant. Neu ab April ist eine Kooperation mit der Werkrealschule Unterer Neckar mit einem Gitarren- und Schlagzeug-Projekt.

Wer Interesse an einer Schnupperstunde für Ballett hat, der ist am kommenden Samstag, 30. März, willkommen. Bei Tanzpädagogin Gabi Majchrzak dürfen die Vier- bis Sechsjährigen um 11 Uhr in Raum 4 der Musikschule vorbeischauen.

Talente auf der Bühne

Weitere Höhepunkte des Jahres sind der Auftritt von Youcheng Weng, Musikschüler aus der Klavierklasse von Andreas Benend, beim Konzert der Stadtkapelle am 11. Mai. Er wird mit „Rhapsody in Blue“ sein Können zum Besten geben. Das Streichorchester unter Leitung von Frederik Durczok tritt am 14. Juli im Domhof auf. Hier wird das Ausnahmetalent Lucía Cerviño mit dem „Bach-Klavierkonzert Nr. 1 in d-moll BMV 1052“ zu hören sein. red

