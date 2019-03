Kinder und Vereine sagen dem Winter ade

„Wenn es nicht regnet, ist das Wetter gut.“ So lautet die alte Regel stets drei Wochen vor Ostern. In Ladenburg ist das der traditionelle Termin des Sommertagszugs. Er setzt sich mit rund 30 Zugnummern am Sonntag, 31. März, um 14 Uhr in Bewegung. Mädchen und Jungen aus allen Kindergärten und ersten Grundschulklassen laufen als farbenfrohe Frühlingsboten verkleidet mit. Vereine stellen Festwagen und Fußgruppen.

Nach der Wegstrecke durch die Altstadt folgt der Abschluss auf der Festwiese. Dort geht die „Schneemann“-Figur in Flammen auf: Winter ade! Es ist ein liebenswerter Brauch voller überlieferter Symbole wie Brezel (steht für Sonne) und Ei (erwachendes Leben). So genannte Butzen - also große Gestelle, die von Personen getragen werden – symbolisieren den tristen „Winter“ (mit Stroh) und den lebensfrohen, nahenden „Sommer“ (mit grünen Tannzweigen). „Endlich geht es wieder raus auf den Platz und an die frische Luft“, beschreibt Jan Gerstenberger „Frühlingsgefühle“. Dies ist nämlich das Motto der Fußgruppe „seines“ Baseballclubs „Romans“, wo man sich auf die neue Saison freue: „Wir wünschen uns einen trockenen und gutbesuchten Sommertagszug und hoffen, dass andere Vereine zahlreich vertreten sind, um damit zu zeigen, wie vielfältig das (Sport-) Angebot in Ladenburg ist.“

Zum 25. Jubiläum des Triathlon-Festivals der Ladenburger Sportvereinigung (LSV) stellt die Handballsparte Festwagen und Fußgruppe. Der Obst- und Gartenbauverein beteiligt sich wieder mit einem Blumenwagen. „Schön wäre es, wenn das Wetter mitspielen würde und Mitbürger sowie Gäste den Aufwand, den sich Kindergärten, Schulen und Vereine ehrenamtlich machen, mit ihrem Besuch honorieren würden“, teilt Obstbauer Hanspeter Schuhmann mit. Bürgermeister Stefan Schmutz schreibt: „Mein besonderer Dank gilt dem Heimatbund, der seit vielen Jahren diese Tradition aufrecht erhält und dessen Mitglieder viel Zeit und Mühen investieren.“ Auf die Zugteilnehmer warten am Ende 1400 süße Brezeln. Händler, Wirte, Schausteller und der Garango-Partnerschaftsverein tragen mit ihren Angeboten zum Sommertag bei.

Kleiner Vergnügungspark

Wegstrecke, Parkverbot und Karussell: Start ist um 14 Uhr. Der Umzug nimmt die Wegstrecke Heidelberger Straße – Kirchenstraße – Marktplatz – Hauptstraße – Weinheimer Straße – Neue Anlage – Zehntstraße – Rheingaustraße bis Altes Rathaus – Hauptstraße – Benzplatz – Neckarstraße – Festwiese. In den genannten Straßen besteht von 10 bis 16 Uhr Parkverbot. Die Stadtverwaltung fordert alle auf, sich daran zu halten und ab 10 Uhr nicht mehr in den genannten Bereichen abzustellen. Am Freitagabend, 29. März, bauen Schausteller am Marktplatz einen kleinen Vergnügungspark für Kinder auf, der am Samstag und Sonntag geöffnet ist.

Garango-Tag: Im Anschluss lädt der Partnerschaftsverein Garango-Ladenburg alle Besucher in den Domhof ein. In der Hauptstraße 9 warten Aktive mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen auf. An einem Verkaufsstand sind afrikanische Produkte und Kunstgegenstände erhältlich. Bei der Tombola winken attraktive Preise. „Es geht dabei wiederum um die vielfältigen Möglichkeiten zur Unterstützung der afrikanischen Freunde“, teilt der Verein mit. Der Erlös komme zu 100 Prozent der Partnerschaft zugute.

Verkaufsoffener Sonntag: Erneut öffnen Händler und Handwerker vom Bund der Selbstständigen (BdS) zum Sommertagszug ihre Türen. Geschäfte laden zum Bummeln und Stöbern ein. Dabei bietet sich die Möglichkeit, sich in aller Ruhe von der Vielfalt des Angebots inspirieren zu lassen und von der kompetenten Beratung der Einzelhändler zu profitieren. Auch das Kundenforum des „Mannheimer Morgen“ (Hauptstraße 20) hat geöffnet.

Die Sommertagszüge in Heddesheim, Edingen-Neckarhausen und Friedrichsfeld finden übrigens alle am 7. April und 14 Uhr statt.

