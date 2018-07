Kinderfest am Maislabyrinth

Anzeige

Ein Benefiz-Kinderfest findet am Sonntag, 8. Juli, zwischen 11 und 17 Uhr am Maislabyrinth auf dem Hegehof statt. Das Huub Dutch Duo spielt. Es gibt ein buntes Programm mit einer Mammutjagd zur Ausstellung „Einfach Tierisch“ in den Reiss-Engelhorn-Museen mit Rudolf Walter, Dschungel-Bastelwerkstatt mit Carmen Kwasny, Vergnügen mit der Clownin Betty Langhoff, Kinderschminken, Ponyreiten, Kutschfahrten sowie Spaß und Abenteuer im Labyrinth Eine Auswahl an Speisen und Getränken steht bereit. Eintritt für alle ab vier Jahren: drei Euro (incl. Labyrinth). Der Erlös dieses Tages ist für die „Waldpiraten“ in Heidelberg bestimmt. red