Kindergarten plant ein Piratenschiff

Spendeübergabe im Anne-Frank-Kindergarten (v.l.): Thilo Meffert, Diakon Thomas Pilz, Leiterin Angelika Gelle und Jens Kämmerer. © jaschke

Ein 15 Meter langes Piratenschiff zum Spielen, Klettern und Rutschen – davon träumen die Mädchen und Jungen im Anne-Frank-Kindergarten in Ladenburg. Beim Sparen und Sammeln für die geplante Anschaffung hilft auch „Rock at Church“: Ein Trio aus dem Macher-Team des Benefizfestivals beim Altstadtfest im evangelischen Kirchengarten übergab Eirichtungsleiterin Angelika Gelle einen symbolischen Scheck im Wert von 2500 Euro. Diese Summe ist die Hälfte des diesjährigen Erlöses, von dem auch eine Schule in Peru sowie das UN-Flüchtlingshilfe im Jemen profitieren. Wie immer kommen 50 Prozent des Gewinns der örtlichen Kinder- und Jugendarbeit zugute.

Dass diesmal der „Anne Frank“ bedacht wurde, war für Diakon Thomas Pilz „naheliegend“: Handele es sich doch um den evangelischen Kindergarten, der obendrein seinen 25. Novembermarkt dem „Piratenschiff“-Projekt widme. Hausmeister Mario Fresi hatte für den guten Zweck drei Krippen gebaut, die nach einem Schätzspiel zugunsten des Spielgeräts die Familien Indra Vollrath, Jens Kämmerer und Tony Lange gewannen. Rund 20 000 Euro werden aktuell noch benötigt, damit die Heidelberger „Werkstatt-Spielart“ beauftragt werden kann. „Dafür suchen wir weitere Sponsoren“, sagt Gelle, die hofft, dass schon 2019 aus dem Traum Wirklichkeit wird. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018