Kindergrabfeld wird eingeweiht

Die Stadt Ladenburg hat auf dem städtischen Friedhof ein neues Kindergrabfeld mit „Schmetterlingsgrabfeld“ errichtet. Mit den „Schmetterlingsgräbern“ finden Eltern und Angehörige einen Ort für Erinnerung und Trauer an ihre früh- und totgeborene Kinder, die hier anonym ruhen. Es besteht ab sofort das Angebot, einer ökumenischen Trauerfeier im März und September jeden Jahres beizuwohnen. Diese bietet allen Angehörigen die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Mit neuen Wegen, einem Bachbett mit Holzbrücke und einem Stein auf gepflasterten Sternengrund entstand ein würdiges Grabfeld. Eingeweiht wird es in einer öffentlichen Feierstunde am Dienstag, 18. September, um 17 Uhr. Teilnehmer treffen sich um 16.50 Uhr am Nebeneingang des Friedhofes in der Preysingstraße. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018