Kirche bietet Andachten

Ab 1. Juli soll immer mittwochabends um 19.30 Uhr eine Abendandacht in der evangelischen Stadtkirche zu Ladenburg stattfinden. Das hat der Kirchengemeinderat beschlossen. Die Andachten mit dem Titel „durchatmen - Impulse zur Wochenmitte“ seien nicht als Ersatz für den Gottesdienst am Sonntag gedacht, sondern als zusätzliches Angebot für Menschen, die eine analoge Gottesdienstform in der Kirche

...