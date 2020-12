Kirche nur noch Mieter in der Realschulstraße

Ist die seit Jahren offene Frage um die Zukunft des Martin-Luther-Hauses der evangelischen Kirchengemeinde in Ladenburg gelöst? Der Kirchengemeinderat hat beschlossen, das Grundstück mit zwei großen Gebäuden in der Realschulstraße in Erbpacht zu veräußern. Dies teilte Pfarrer David Reichert am Mittwoch „nach einem intensiven Beratungsprozess“ innerhalb des Gremiums mit. Ziel sei es, das Areal einem derzeit noch zu findenden Investor zur Verfügung zu stellen, der dort einen Neubau mit Gemeinderäumen schafft. Diese sollen von der Kirchengemeinde dann langfristig angemietet werden.

„Wir verzichten auf den Bau eigener Gemeinderäume, bleiben aber Eigentümerin des Grundstücks“, verdeutlicht Reichert den Clou. Auf dem Weg zu einer „segensreichen Lösung“ sollen als Nächstes Gespräche mit möglichen Partnern geführt werden.

Wie mehrfach berichtet, ist das Gemeindehaus nach Richtlinien der badischen Landeskirche im Verhältnis zur Anzahl der örtlichen Gemeindemitglieder überdimensioniert und gilt darüber hinaus als marode. 2014 wurde über „Abriss oder Umbau“ diskutiert. In dem Komplex mit Veranstaltungsräumen sind neben dem Diakon-Büro seit Ende 2015 auch Geflüchtete untergebracht. Vor zwei Jahren lehnte der politische Gemeinderat in Ladenburg einen Neubau zwischen Pfarrhaus und Stadtkirche im historischen Zentrum aus städtebaulichen Gründen ab (wir berichteten).

Andere Nutzung für Stadtkirche?

Nach Auskunft von Reichert, der seit 2017 im Amt ist, werde sich die Struktur der Gemeinde weiter verändern. So seien große eigene Räume künftig nicht mehr finanzierbar. Aufgrund einer neuen Priorisierung von Bauprojekten durch den Evangelischen Oberkirchenrat (EOK) in Karlsruhe wäre obendrein mit einer Genehmigung für einen Neubau innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre nicht zu rechnen gewesen. Ein Mietverhältnis schaffe Flexibilität, auch um auf veränderte Bedürfnisse zu reagieren, und befreie von der Sanierungsaufgabe.

Die getroffene Entscheidung befördert habe auch die Corona-Pandemie. Deren Auswirkungen auf die Kirche würden in den nächsten Jahren stärker zutage treten. Deshalb sei sogar das Nutzungskonzept der Stadtkirche zu überdenken und abzuwägen, ob und wie der Raum effektiver nutzbar sei.

