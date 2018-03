Kirchenmaus erlebt Höhen und Tiefen

Anzeige

Wieder lädt die Kirchenmaus alle Kinder vom Kindergarten- bis Grundschulalter ein. Am Samstag, 3. März, ist wieder was los im evangelischen Gemeindehaus Ladenburg in der Realschulstraße 7. Die Maus erlebt Geschichten von Glück und Alleinsein. Ein Superstar kommt nach Jerusalem, und alle Menschen sind total begeistert. Aber dann wendet sich das Glück, und einer seiner besten Freunde verrät ihn.

Das alles gibt es in Theaterszenen und Kleingruppen zu sehen und zu hören. Dazu natürlich wie immer eine Spielstraße zum Toben, Lieder zum Mitsingen und einen kleinen Imbiss. Die Teilnahme ist kostenlos. Um kurze Anmeldung wird gebeten. Infos unter 06203/180 963 oder auch in Facebook unter „Kirchenmaus Ladenburg“. Das Programm beginnt um 10 Uhr und endet um 12.30 Uhr. red