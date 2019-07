Kirchenmaus geht an die Luft

Wieder geht die Kirchenmaus am letzten Samstag vor den großen Ferien ins Freie. Am 6. Juli von 10 Uhr bis 12.30 Uhr sind wieder alle Ladenburger Kinder eingeladen, mit der temperamentvollen Maus einen unterhaltsamen Vormittag zu verbringen. Treffpunkt ist der Pfarrhof vor der evangelischen Kirche. Und die Maus hat wieder Überraschungen und Bekanntes im Gepäck. Zuerst wird gesungen, dann sind Spiele angesagt. Ob Balancieren auf der Slackline, Ballspiele, Jonglieren, oder am Maltisch Bilder gestalten. Und am Ende gibt es für jedes Kind noch eine Überraschung. Teilnehmen können alle Kinder ab Kindergartenalter bis zum Grundschulalter. Um eine Anmeldung wird möglichst gebeten. Per mail an thomas.pilz@kblw.de oder unter 06203-180963. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.07.2019