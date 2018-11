Kirchenmaus in Aufbruchstimmung

Die Kirchenmaus lädt alle Kinder vom Kindergarten- bis Grundschulalter ein. Am Samstag, 1. Dezember, ist viel Bewegung im evangelischen Gemeindehaus Ladenburg in der Realschulstraße 7. Die Kinder erleben eine Aufbruchsstimmung. Während die Maus zunächst nicht aufzufinden ist, wagen sich drei Sterndeuter auf Gottes Ruf hin auf eine weite Reise, um rechtzeitig an einem noch unbekannten Ort anzukommen. Das alles gibt es in Theaterszenen und Kleingruppen zu sehen und zu hören. Dazu natürlich die Spielstraße für fröhliches Toben, Lieder zum Mitsingen und einen kleinen Imbiss. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Programm beginnt um 10 Uhr und endet um 12.30 Uhr.

Um eine Anmeldung der Kinder wird gebeten. Infos in Facebook unter „Kirchenmaus Ladenburg“ oder auch telefonisch unter 06203/18 09 63 oder mail an thomas.pilz@kblw.de. red

