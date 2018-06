Kirchenmaus lädt wieder ein

Auch im neuen Jahr kommt die Kirchenmaus wieder zu den Kindern in Ladenburg. Am Samstag, 3. Februar, ab 10 Uhr lädt sie in das evangelische Gemeindehaus ein. Ein Junge, der seine Eltern verloren hat, ein Sturm bei einer Bootsfahrt und ganz wenig Essen, das aber doch für ganz viele Menschen reicht: Das sind diesmal die Themen und Geschichten. Alle Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter

...

Sie sehen 57% der insgesamt 700 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.02.2018