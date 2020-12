Kirschen, Pflaumen und Johannisbeeren gepflanzt

Großer Aufmarsch in der Erich-Kästner-Schule – der Obst-und Gartenbauverein Ladenburg (OGV) hatte zur großen Pflanzaktion gerufen. Durch die Corona-Pandemie konnte der Garten in diesem Jahr nicht mehr ganz so gepflegt werden, wie sonst üblich – somit mussten einige Bäume und Sträucher, die außer Form geraten waren, entfernt werden. Dank kräftiger Mithilfe der Gartenbaufirma Markus Wolf, deren Mitarbeiter mit einem Bagger anrückten, wurden die alten Bäume und Sträucher ausgegraben und Pflanzlöcher für die neuen Gewächse angelegt.

Die vom OGV gespendeten Bäume und Sträucher – Kirschen, Pflaumen, sowie rote und schwarze Johannisbeeren – wurden unter Anleitung und mit kräftiger Mithilfe von Lehrerin Susanne Reiß sowie ihren Schülern neu gepflanzt. Alle anderen Bäume und Sträucher wurden fachgerecht zurückgeschnitten und der angefallene Rückschnitt von der Garten AG mit Begeisterung auf den Lkw verladen. Durch im Frühjahr und Sommer ausgefallene Pflege war diese Menge riesig und verlangte von allen Schaffern einiges ab. Nachdem Markus Wolf noch einige Pflanzlöcher für die alten Rosenstöcke vorbereitete, die von Frau Reiß zur Verfügung gestellt wurden, waren die Arbeiten beendet und der Schulgarten war wieder schön anzuschauen. Die Gartenhelfer durften sich anschließend mit einer in der Schulküche vorbereitete Vesper stärken.

Tropfen für Glückseligkeit

Mit etlichen Geschenken belohnten die Schüler die Mitarbeiter des OGV: Besonderer Wein der Schule, Pralinen und etwas ganz ausgefallenes: Kirschblüten-Tropfen für Glückseligkeit – was braucht es mehr in dieser besonderen Zeit. Die zufriedenen Gesichter der Kinder sowie der Lehrerinnen und Lehrer waren zusätzlicher Lohn für die OGV-Helfer, die diese Einrichtung weiter unterstützen wollen. red

