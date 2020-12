„Kiste“-Arbeit am Puls der Zeit

Zeigen dankbar auf das InMusic-Startzubehör (v.l.): DJ Olde, Dominik Alt und die aufstrebenden „Kiste“-DJs Felix, Mark.Etz und Skavix. © pj

Dass Discjockeys oder DJ´s, also Leute, die Musik digital produzieren, die „neuen Rockstars“ sind, steht für DJ Olde fest. Deshalb ist es dem Profi mit eigenen Radioshows beim Sender Big FM „wichtig, Newcomern Gehör zu verschaffen“ und den Nachwuchs zu fördern. So hat Jannis Schreiner, wie der bürgerliche Name des Schifferstädters lautet, seinen beruflichen Kontakt zu der in Ratingen ansässigen Firma InMusic genutzt, um den neuen DJ-Stammtisch des Ladenburger Jugendzentrums „Kiste“ zu unterstützen.

House und HipHop die Zukunft

„Wir haben ein Starterkit bekommen“, freut sich mit Dominik Alt nicht nur der „Kiste“-Hausleiter, sondern auch ein früherer Kollege von Olde. Das mehrteilige Zubehör habe einen Wert von 2000 Euro. „Damit können wir jungen Leuten, die keine eigene Anlage haben, das angesagte DJing in all seinen Facetten vermitteln“, erklärt Alt. Er habe selbst früher in Clubs aufgelegt und sei anfangs „ganz unerfahren“ dagestanden.

„Für junge DJs ist es schwer“, weiß Olde auch als Vizepräsident des DJ-Berufsverbands. Es gebe nur wenig Möglichkeiten zu üben. Deshalb sei dieser Stammtisch eine „tolle Sache“, die er und InMusic gerne unterstützten.

„House und HipHop sind die Zukunft“, sagt DJ Mark.Etz (18) aus Ladenburg. Als einer der erfahreneren „Kiste“-Künstler in diesem Genre verfügt er bereits über einige Reichweite, weiß aber noch, „wie bitter ich gespart habe für mein erstes Equipment“. Der 14-jährige DJ Skavix alias Anton Burmeister und sein Bruder DJ Felix (Schriesheim) loben die „Mega-Idee“ von Alt und finden es „toll, dass wir die Chancen bekommen, größer zu werden“. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020