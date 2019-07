„Kiste“-Programm: Jetzt anmelden

Auch dieses Jahr veranstaltet das Ladenburger Jugendzentrum „Kiste“ ein Sommerferienprogramm, wie die Stadt mitteilt. In den ersten drei Ferienwochen ab Montag, 29. Juli, sind alle Kinder und Jugendlichen ab neun Jahren eingeladen, an den verschiedensten Angeboten teilzunehmen. Von einem Besuch auf dem Reiterhof über einen Skaterworkshop bis hin zu Musikprojekten im Bereich Pop und Hip Hop ist für jeden etwas dabei. Nähere Infos zu den zwölf Angeboten können schon bald im neuen Flyer nachgelesen werden, welcher in Kürze in den Schulen ausliegen soll. Zur Teilnahme ist die beigelegte Anmeldung auszufüllen. Anmeldeschluss für alle Veranstaltungen ist der 24. Juli. pj

