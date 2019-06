Klassiker seit Generationen

Das Wetter reichte von Wolkenbruch bis Hitze, und auch das Durchfahren des Bootstunnels in Weilburg als dem einzigen hierzulande war wieder ein Abenteuer: Mit einer fünftägigen Kanufahrt von Wetzlar nach Limburg haben auch dieses Jahr wieder jugendliche Teilnehmer aus Ladenburg ihre Konfirmandenzeit beendet. „Wir hoffen, dass ihr weiterhin bereit seid, euch in der Gemeinde zu engagieren, vielleicht im nächsten Jahr selbst Teamer werdet und dann auch mit auf Kanutour geht“, sagte zum Abschluss Thomas Pilz.

Der Diakon der evangelischen Kirchengemeinde Ladenburg begleitete das Paddeln auf der Lahn mit den Betreuern Lukas Berens, Katja Geschwill, Nicolas Battige, Dennis Benzing, Max Heinke, Jonas Edenhofer und FSJler Jonas Rupp. Zum Start in Wetzlar gelangte die 22-köpfige Gruppe mit dem Reisebus. Die Teilnahme an der Kanufahrt ist ein Klassiker seit vielen Konfirmandengenerationen, aber stets freiwilliger Natur.

Vor der Abfahrt und während der Tour galt es nur ans eigene Gepäck zu denken, denn Essen, Küche, Unterkunft und Boote wurden vor Ort gestellt und am letzten Tag im Zielort zurückgegeben. Jeweils zwei Paddler bildeten ein Kanu-Team und bewältigten Tagesstrecken von neun bis 22 Kilometer Länge nach Hohensolms, Schohleck, Odersbach, Runkel und Limburg.

Die mittelhessische Kreisstadt sieht für Pilz „immer wieder aus wie Ladenburg in Groß“. Als Ausflugsziel an Land ein Muss: der sehenswerte Dom. Jeden Tag wurde selbst gekocht. „Es hat allen geschmeckt“, berichtet Pilz. Und auch das gehörte freilich zur Kanutour der „Konfis“: Der Diakon warf morgens beim Frühstück stets einen Blick in die „Losungen“, die für jeden Tag einen biblischen Satz enthalten. pj

