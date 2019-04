Kleiderkammer macht Pause

Die Kleiderkammer macht Osterferienpause vom 15. bis 28. April. Erster Öffnungstag ist dann am Samstag, 4. Mai. Die Öffnungszeiten bleiben samstags von 11 bis 13 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr. An beiden Tagen können Kleidung sowie Schuhe abgegeben und auch geholt werden. Die Kleiderkammer benötigt jetzt keine Winterkleidung mehr. Gesucht wird dringend Herrenkleidung in Größe S und M. Natürlich sind auch alle anderen Kleidungsstücke und Schuhe für die warme Jahreszeit sehr gefragt. Bitte nur saubere und unbeschädigte Stücke bringen.

Auf dem Schwarzen Brett kann Jeder Wünsche äußern und mitteilen, wenn er sperrige Gegenstände oder Haushaltsartikel zu verschenken hat. Viele denken, die Kleiderkammer sei nur für Flüchtlinge bestimmt. Doch sie steht allen bedürftigen Menschen aus dem Ladenburger Raum offen. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.04.2019