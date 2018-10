Kleinböck fordert Fakten zum Flugverkehr

Seit über einem Jahr wiederholen sich die Beschwerden von Anwohnern über zunehmenden Fluglärm in der Region. Besonders aus den Kommunen Edingen-Neckarhausen, Ilvesheim, Ladenburg und Schriesheim mehren sich die Klagen über die von tieffliegenden Maschinen verursachten Lärmemissionen, heißt es in einer Pressemitteilung des SPD-Landtagsabgeordneten Gerhard Kleinböck.

Dieser hatte sich bereits im Oktober 2017 an das baden-württembergische Verkehrsministerium gewandt, um mögliche Ursachen des vermehrten Fluglärms entlang der Badischen Bergstraße zu ermitteln. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) teilte damals laut Kleinböck mit, dass es weder zu einer Zunahme der Flugbewegungen in der Region noch zu Veränderungen bei den An- und Abflugverfahren auf dem Flugplatz Mannheim gekommen sei.

Immer wieder Klagen

„Da mich unverändert Klagen erreichen, habe ich mich nun erneut an das Verkehrsministerium gewandt, um endlich Erklärungen für die Fluglärmbelastung in meinem Wahlkreis zu erhalten“, teilt der Verkehrspolitiker mit. In einer Kleinen Anfrage bittet er die Landesregierung um neueste Zahlen zu den Flugbewegungen sowie detaillierte Angaben zu Verlauf und Nutzung der einzelnen Flugrouten.

„Ich vermute, dass einzelne An- und Abflugbahnen aktuell stärker genutzt werden als früher und es daher in bestimmten Bereichen zu einer Zunahme des Fluglärms kommt“, nennt Gerhard Kleinböck einen Erklärungsansatz für die gefühlte Lärmzunahme.

Nach Angaben von Luftfahrtexperten trifft dies allerdings nicht zu. „In den vergangenen vier Jahren haben sich die An- und Abflugrouten nicht geändert“, versicherte uns gestern ein Pilot, der regelmäßig dort startet und landet.

Am Flughafen in Mannheim gibt es rund 45 000 Flugbewegungen pro Jahr. Diese werden über eine 1066 Meter lange Start- und Landebahn abgewickelt. Am City Airport sind 140 Flugzeuge und 17 Jets stationiert. Hauptgesellschafter ist die Stadt Mannheim. red/kba/hje

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018