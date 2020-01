Kleinböck interveniert

Ladenburg. Er wurde überraschend verhaftet, als er wegen seiner Aufenthaltspapiere zu einem Termin ins Landratsamt kam: Der Fall um den afghanischen Flüchtling Mostafa Naziri sorgt noch immer für Aufregung. Zwar gab es mittlerweile in der Behörde ein klärendes Gespräch zwischen Mitarbeitern und der Helferin Petra Fuhry vom Ladenburger Arbeitskreis Flüchtlinge und Hilfsbedürftige (der „MM“ berichtete).

Doch jetzt schaltet sich SPD-Landtagsabgeordneter Gerhard Kleinböck ein. Im Gespräch mit dieser Zeitung kündigt er an, in der Landtags-Fragestunde nachzuhaken: „Ich will wissen, ob das Innenministerium die Entwicklung gutheißt oder daran denkt, in Situationen wie dieser im Landratsamt zu intervenieren.“ Für Kleinböck ist die Angelegenheit noch nicht aus der Welt geschafft. Zudem überlegt er grundsätzlich: „Wie kann man Menschen, die so eine Perspektive mitbringen wie Herr Naziri, einfach abschieben?“ Er habe aus seiner Verurteilung gelernt, denkt der Abgeordnete: „Einem Menschen so etwas ein Leben lang vorzuhalten, wird unserem Rechtsstaat nicht gerecht.“stk

