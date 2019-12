Kleine Züge begeistern auch große Leute

ICE 3371 steht auf der Schachtel, noch originalverpackt und bestimmt nicht bespielt, wie der Verkäufer versichert: „Es stand nur in der Vitrine“. Der Kunde nimmt die beiden Triebwagen und die zwei Zugwagen in der Schachtel genau unter die Lupe. Beim Preis sind sich die beiden noch nicht einig, da entdeckt der Interessent eine weitere Packung, nur mit Wagen: Sein ICE könnte damit länger werden. Beim Kauf beider Schachteln kommt ein neuer Preis ins Spiel, dann ist der Deal perfekt: ein Handschlag und ein glücklicher Kunde. „Ich wollte den ICE schon immer haben“, verrät Käufer Norbert Kiefer: „Das ist mein Weihnachtsgeschenk.“ Seine Frau lacht: „Norbert, ich weiß doch, dass der Zug nachher schon auf deiner Anlage fährt.“

Eisenbahn- und Modellbauliebhaber kamen in Ladenburg bei der traditionellen Börse im Carl-Benz-Gymnasium zusammen, zu der Bernd und Jutta Sauerbrey wieder eingeladen hatten. Wer mit dem Auto kam, musste ein bisschen Geduld oder einen freien Parkplatz mitbringen, so groß war der Andrang. Und auch an der Kasse gab es bisweilen Stau. „Über Mittag war hier einiges los“, sagt Bernd Sauerbrey zufrieden. Wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, komme die Zeit für den Modellbau. Und dann ist es ja noch kurz vor Weihnachten . . .

Außer „Rollmaterial“ ist bei der Börse auch Zubehör gefragt, neben Schienen und Weichen etwa Häuser, Bäume, Brücken und Autos. Über einen beschrankten Bahnübergang freut sich der kleine Andreas: „Wenn ein Zug kommt, gehen die Schranken automatisch runter“, berichtet er mit leuchtenden Augen. Der Verkäufer ist angesteckt von der Begeisterung des jungen Eisenbahners und legt noch zwei Modellautos dazu.

Im Foyer steht eine große, fertige Landschaftsplatte mit Bergen, einem Fluss, Straßen und auch einer Zugbrücke. Und auch die Lichter für die Modellhäuser sind dabei, mehr aber nicht. Ein älteres Ehepaar interessiert sich dafür: „Wir haben genügend Schienen und Eisenbahnen, aber wir spielen ja damit nicht.“ Mit der Landschaftsplatte und einer Eisenbahn wollen sie nun den Enkel an Weihnachten überraschen. „Die Platte ist doch recht praktisch“, freut sich der Käufer: „Früher haben wir aus der Tischdecke und Moltofill die Berge noch selber gebaut und Großmutter hat sich gewundert, wo ihre Tischdecke abgeblieben ist.“ Die fehlenden Brücken und ein paar Häuser haben die beiden dann noch dazu gekauft, auch ein Berg mit Tunnel schaut aus ihrer Tüte heraus: „Ich habe die Kirche und den Bahnhof gekauft“, sagt die Käuferin am Ende ganz stolz, „ohne die geht es nicht, das muss dazu.“ dle

