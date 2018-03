Kleinlaster verliert Hinterrad

Anzeige

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfallhat sich am vergangenen Dienstag auf der L 597 bei Ladenburg ereignet. Ein 31-Jähriger war nach Angaben der Polizei von gestern gegen 11.30 Uhr mit seinem Ford Transit auf der L 597 von Wallstadt in Richtung Ladenburg unterwegs. Kurz nach der Abzweigung in Richtung Heddesheim hörte der Transporter-Fahrer Geräusche aus dem Heck. Als er daraufhin bremste, riss aus bislang unbekannten Gründen das linke Hinterrad samt Bremsscheibe ab und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei prallte das Rad gegen den Ford eines entgegenkommenden 43-jährigen Mannes und beschädigte diesem im Frontbereich. Da auch das Vorderrad beschädigt wurde, musste der Ford abschleppt werden. Der Transporter wurde zur eingehenden technischen Überprüfung sichergestellt. Der Sachschaden wird auf fast 10 000 Euro geschätzt. Die beiden Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. red/pol