Klimafreundlich durch die Römerstadt

Das Fahrradmietsystem „VRN nextbike“ in Ladenburg ist in Betrieb: Am Donnerstag eröffnete Bürgermeister Stefan Schmutz (Mitte) mit Marc Plätschke (VRN, 2.v.r.), am Wasserturm eine von vier Stationen mit insgesamt 18 Rädern.

© jaschke