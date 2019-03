Klimaschutz Thema am CBG

Die Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet bietet am Samstag, 30. März, einen kostenlosen Aktionstag in Ladenburg an. Von 9 bis 17.30 Uhr besteht für Kinder zwischen neun bis zwölf Jahren das Angebot, sich zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit auszubilden und Spannendes zum Klimaschutz zu lernen. Veranstaltungsort ist das Carl-Benz-Gymnasium (CBG). Die Anmeldung erfolgt online unter: www.plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/akademien. Lehrer und Eltern können sich als Begleitperson anmelden. Bürgermeister Stefan Schmutz wird um 13 Uhr gemeinsam mit den Teilnehmenden 15 Bäume pflanzen.

In der Akademie lernen die Kinder, wie die Klimakrise ihre Zukunft und das Leben von Menschen weltweit bedroht. Das hören sie von anderen Kindern. Die Akademien sind als offizielle Maßnahme der UN-Dekade „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet und werden vom Bundesumweltministerium empfohlen. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019