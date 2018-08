Kollision auf der Kreuzung

Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro sind bei einem Verkehrsunfall am frühen Montag in Ladenburg entstanden. Wie die Polizei gestern mitteilte, wollte der 59-jährige Fahrer eines Kleinbusses von der Daimlerstraße nach links in die Benzstraße abbiegen, missachtete dabei jedoch die Vorfahrt eines von rechts kommenden, gleichaltrigen Renault-Fahrers und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde der Renault nach links abgewiesen und rollte über eine Verkehrsinsel, welche jedoch unbeschädigt blieb. Der Renault wurde allerdings so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wie die Polizei schreibt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. pol

