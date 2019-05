Konzentration und Kraft gefragt

Es ist stets eindrucksvoll, wie geschickt bereits die jüngsten Fahrer ab sieben Jahren ein Kart steuern. Das lässt sich auch beim jüngsten Lauf in der ADAC-Serie um die nordbadische Jugendmeisterschaft im Slalom auf dem Isover-Firmenparkplatz beobachten. Erfordert es doch höchste Konzentration, den mit Pylonen abgesteckten Parcours möglichst fehlerfrei zu bewältigen. „Es ist auch körperlich anstrengend“, erklärt Hartmut Schlüse als Chef der Nachwuchssparte im gastgebenden Motorsportclub (MSC) Dr. Carl Benz Ladenburg.

„Die direkte Lenkung der wendigen Fahrzeuge mit 6,5 PS ist kraftzehrend“, weiß Schlüse. Viel Einsatz erfordere jedoch auch die Organisation des Slaloms mit rund 80 Teilnehmern aus ADAC-Ortsclubs der Region. Bereits eine Woche vor dem ersten Start hatten Bianca Eggert und Schlüses Sohn Niklas die Strecke erst aufgebaut, alle Standorte der Pylone auf dem Asphalt markiert und diese dann wieder abgeräumt. „Das dauert drei bis vier Stunden, und wenn es regnet, muss nachgezeichnet werden“, erklärt Schlüse Senior. Anerkennend stellt er fest: „Das ist ein schöner Parcours geworden, der flüssig zu fahren ist und viel gelobt wird.“

Verband stellt Fahrzeuge

Auf der heimischen Strecke hatten die Teilnehmer aus den Reihen der Gastgeber in clubeigenen Karts vorab trainieren dürfen. „Das ist der Heimvorteil“, erläutert Schlüse. Vor Beginn des ersten Durchgangs nimmt Andreas Krämer (MSC Altenbach) als Schiedsrichter den Parcours nach einer Prüfung zufrieden ab. Niklas Schlüses Job war es tags zuvor, den ADAC-Bus für die Zeitnahme aus seinem Studienort Karlsruhe mitzubringen. MSC-Slalomsprecher Peter Lengler hatte die ADAC-Karts, welche allein für die Läufe zugelassen sind, mit dem Autoanhänger beim zuständigen Ortsclub in Weingarten abgeholt. Dessen Vorsitzender Jürgen Fabry ist ADAC-Vorstandsmitglied in Nordbaden und an diesem Tag zu Gast in Ladenburg.

Die Römerstadt kennt Fabry seit seiner aktiven Zeit, als auch der frühere MSC-Chef Horst Schmitt noch Rennen fuhr. „Bei Rallyes war er oft mein direkter Konkurrent“, erinnert sich der ADAC-Mann. „Heute“, sagt Fabry, „liegt uns der Jugendsport am Herzen“. Kartfahrer seien nicht nur für eine weitere Karriere im Motorsport, sondern auch für die Führerscheinprüfung und im Hinblick auf die Verkehrssicherheit für die Zukunft gerüstet. „Das ist eine tolle Schulung für das, was kommt im Alltag auf den Straßen“, fügt der örtliche Vorsitzende Klaus Kurz hinzu. Seine Söhne David, Simon und Lukas hatten nur ein gemeinsames Jahr im Kartsport mit aktuell 16 Meisterschaftsläufen.

„Weil ich sonntags beruflich eingespannt bin, hat meine Frau Monika mit den Jungs 15 Jahre lang die Kartplätze der Region besucht“, erzählt Kurz vom großen Aufwand auch für die Eltern. Bedauerlicherweise leidet sein MSC derzeit nach schmerzvollen Abgängen von Talenten zur Konkurrenz, weil zwischenzeitlich ein Trainingsgelände fehlte. Dank der Firma Total steht ein neuer Übungsplatz ab Samstag, 25. Mai, an der Industriestraße zur Verfügung, während der Isover-Parkplatz Turnierstandort bleibt. Kurz: „Beiden Firmen sind wir dafür sehr dankbar.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.05.2019