„Konzept kommt uns gelegen“

„Das ist eine schöne Sache“, freut sich Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz über die „Marktschwärmerei“ im Weiler Neuzeilsheim. Dort feierte jetzt Eva Büttner von „Jäger’s Baumschule“ mit ihrem Erzeugernetzwerk ohne Zwischenhändler erfolgreich Einstand. Unter dem Motto „Online bestellen, um die Ecke abholen“ kamen erstmals Büttners Internetkunden mit den beteiligten Direktvermarktern aus der Region zusammen.

Zum Kennenlernen und Kosten gab’s zur Premiere einen frühabendlichen Markt für mehr als 100 bereits registrierte Kunden und Interessierte. „Wir werden nicht jeden Donnerstagabend eineinhalb Stunden lang da sein können, aber zum Auftakt natürlich gerne“, sagt Gabriele Neumann-Gogolin (Lorsch). Sie und ihr Mann boten „No Limo“ an, ein pasteurisiertes Erfrischungsgetränk aus Wasser, Zucker und Direktsäften in vier originellen Sorten.

Kunde genießt Vorteile

Von einer Kostprobe zeigten sich Besucherinnen aus Heddesheim begeistert, wie ihre Mienen verrieten. „Ich habe mal einen Bericht darüber gesehen, wie frische Limonade hergestellt wird, und das fand ich spannend“, erzählte die Diplom-Immobilienwirtin, wie sie auf die Idee kam. Anfangs war sie auch bei der Marktschwärmerei in Biblis vertreten, die ihren Betrieb nun aber einstellt.

Bei der Marktschwärmerei in Bensheim hatte Gastgeberin Büttner den Seifen- und Cremes-Hersteller André Velonjara (Mossautal) kennengelernt. Der Odenwälder trägt als einer von zwölf Erzeugern zu insgesamt 237 Produkten von Apfelchips bis Wurst bei, die es bei Büttner zu bestellen gibt (www.marktschwärmer.de). „Das Konzept kommt uns sehr gelegen, weil die Kunden übers Internet in Ruhe daheim auswählen können, wir aber trotzdem direkt mit ihnen in Kontakt kommen“, sagt Velonjara, der weitere Marktschwärmereien beliefert. Seiner Meinung nach genieße der Kunde so nur die Vorteile des Internets, ohne Nachteile hinnehmen zu müssen wie anonyme Massenware oder Handelsriesen zu unterstützen.

„Das ist was Neues, das eine besondere Zielgruppe anspricht und moderne Medien mit Regionalität verbindet“, zeigte sich Bürgermeister Schmutz überzeugt. „Das ist ein super Konzept“, sagte Kundin Carolin Rückert gegenüber dem „MM“.

„Ich finde das saugut“, bekräftigte Hanna Fuchs-Brecht aus Ladenburg und führte weiter aus: „Wir freuen uns auch schon darauf, wenn bald der ’Unverpackt’-Laden am Marktplatz eröffnet, bei dem Kunden ihre Gefäße und Taschen selbst mit ins Geschäft bringen, um Ware darin abzufüllen.“ So war es auch kein Wunder, dass „Schwärmerin“ Büttner trotz verletzten Schulter vor Freude strahlen konnte: „Ich bin total zufrieden, alle finden es ganz toll.“ Das freute auch ihre Mutter Karin am Punschstand. Es gab heißen Saft aus Jäger-Äpfeln mit „Schuss“ und Zimt. Nur das Gewürz stammte nicht aus der Region.

