Konzert mit Drehorgeln

In der St. Galluskirche findet am Sonntag, 30. Juni, um 16 Uhr ein Konzert der besonderen Art statt: Mit verschiedenen Drehorgeln werden Stücke u. a. von Bach, Händel und Mozart dargeboten. Drehorgeln funktionieren rein mechanisch und werden mit Lochstreifen gesteuert. Durch Variieren der Drehgeschwindigkeit und Verwendung von unterschiedlichen Klangregistern wird eine lebendige und klangreiche Interpretation erreicht. Die Drehorgelspieler Matthias D. Löchner und Ralf-Andreas Fritz kommen aus Bad Dürkheim, Heinz Wroz aus Ladenburg. Der Eintritt ist frei. Spenden gehen zu gleichen Teilen an das Hospiz St. Vincent in Ilvesheim und an die Ministranten in Ladenburg. red

