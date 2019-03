Konzert mit Jeanette Friedrich

Die Freien Wähler möchten in diesem Jahr einen Beitrag zum Kulturprogramm der Stadt beisteuern. Das Konzert mit Jeannette Friedrich, Bernd Nauwartat und Dieter Scheithe am Klavier findet am Sonntag, 24. März, im Domhofsaal statt. Die drei in der Region bekannten Künstler präsentieren unter dem Motto „Aber bitte mit Schlager. Die 70er Jahre Revue“ ihr neues Programm. Beginn ist um 17 Uhr.

Karten sind im Vorverkauf und an der Abendkasse zum Preis von zehn Euro erhältlich. Vorverkauf bei: Blumen Freund (Preysingstraße 12), Parfümerie Schneckenburger-Treffurt (Neugasse 3) und Radsport Ruster (Merkurplatz 10). red

