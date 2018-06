Kostenbewusstes Engagement gelobt

Anzeige

Jetzt ist es sozusagen amtlich: Ina Molitor hat von ihrem Vater Werner ein bedeutendes Amt übernommen. Sie ist nämlich inzwischen ganz offiziell Mitglied in dem entscheidenden Gremium der Anne-Marie- und Walter-Molitor-Stiftung geworden, das über den Einsatz von Spendengeldern mitentscheidet. Und zwar in Pforzheim und Ladenburg. In beiden Städten lebte einst Werner Molitors Patenonkel, der zu Lebzeiten niedergelassener Urologe war, und dessen Frau. Ihre Stiftung unterstützt hier wie dort Projekte in den Bereichen Jugend, Senioren und Soziales.

„Schön, dass da so eine Kontinuität drin ist“, freut sich Reinhard Scholz als Vizechef der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) bei der ersten Amtshandlung des frisch gebackenen Mitglieds des Stiftungsvorstands: In der Turnstunde der Erst- bis Drittklässler übergab Ina Molitor Geräte im Wert von 2000 Euro. Genauer gesagt: Sie nahm in Augenschein, was Abteilungsleiterin Christel Engelhart mit der Spendensumme angeschafft hatte. Da sie kostenbewusst zwei schadhafte Übungsbalken und eine Weichbodenmatte neu überziehen ließ, anstatt sie komplett zu ersetzten, war noch Geld für eine Balkenverbreiterung als Übungshilfe übrig. „Schön, dass Sie sich überlegt haben, wie das Optimale herauszuholen ist“, lobte Molitor dieses Engagement. Davon profitieren bis rund 150 Kinder- und Jugendliche in der Turnabteilung. „Wir fördern Breitensport“, betont Engelhart. „Und sehen das als soziale Aufgabe an“, fügt Scholz hinzu. p