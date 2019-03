Kostenloses Internet für alle: Stadt plant elf neue Standorte

An drei Punkten in Ladenburg gibt es bereits öffentliches WLAN: am Marktplatz, an der Stadtbibliothek und am Rathaus. Nun sollen auf Wunsch der Stadtverwaltung und mit dem Segen des Technischen Ausschusses weitere elf eingerichtet werden. Auf die Frage, weshalb die Stadt solche kostenlosen Angebote bereitstellt, lautet die Antwort der Verwaltung: „Um die Aufenthaltsqualität an den Plätzen des gemeinschaftlichen Lebens für die Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher zu erhöhen“.

Geräte und Einrichtung der elf neuen WLAN-Zugangspunkte kosten nach Angaben der Stadt 15 000 Euro und werden komplett durch ein Förderprogramm der Europäischen Union finanziert. Die laufenden Kosten von etwa 9 000 Euro pro Jahr muss die Stadt selbst tragen. Die elf neuen Standorte: Bahnhof, Spielplatz/An der Bleiche, Rathaus/Sitzungszimmer, Domhofsaal und Domhofplatz, Festwiese, Neckarwiese, Freibad und Römerstadion (Kunstrasenplatz, Rasenplatz, Baseballplatz und Skatepark).

Viele Endgeräte geeignet

Die Reichweite beläuft sich auf mehrere hundert Meter. Wenn der Standort allerdings beispielsweise von Bäumen umgeben ist, schirmen diese etwas ab. „Wir versuchen die Punkte an optimale Stellen zu setzen, so dass der größtmögliche Radius erreicht wird“, erläutert Maximilian Bauer, der IT-Experte des Rathauses.

Kooperationspartner ist die EnBW (Energie Baden-Württemberg AG). Es gebe bereits eine erfolgreiche Kooperation mit diesem Anbieter beim freien WLAN am Marktplatz, nennt die Verwaltung einen Grund dafür. Und: Die EnBW nutze mit ihrem Produkt SM!GHT eine Lösung für die Bereitstellung der Internetverbindung, die nicht mit Kabel funktioniert, sondern das Mobilfunknetz (LTE-/4G-Netz) verwende. Das freie Internet ist nach Angaben der Stadt mit sämtlichen Endgeräten nutzbar, „die über die Funktion verfügen, eine kabellose Internetverbindung herzustellen“, also Handys, Tablets, Laptops und mehr. Die Kapazität soll ausreichen, um mindestens 50 Nutzer gleichzeitig ohne Leistungsabfall bedienen zu können.

Anleitung ür den Zugang

Maximilian Bauer erklärt den Zugang: „Auf Ihrem Gerät gehen Sie in die WLAN-Verbindungen und verbinden sich mit dem WLAN, das den Namen ’WiFi4EU’ trägt. Dann kommt der Anmeldebildschirm, auf dem die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert werden müssen.“ Die Anmeldung bleibt für ein Jahr gespeichert, bevor sie erneut bestätigt werden muss.

Momentan bereitet die Stadt die Installation der neuen Zugangspunkte vor. Die WLAN-Router sollen an Straßenlaternen oder anderen geeigneten Stellen mit Stromversorgung angebracht werden Über den Startzeitpunkt wird die Verwaltung informieren. Die Stadt betont, dass es keine ausschließliche Konzentration auf die Altstadt gibt: „Wie aus der Liste der Standorte ersichtlich, werden neben der Altstadt – wie in den Förderrichtlinien formuliert – die Zentren des gemeinschaftlichen Lebens, öffentliche Plätze, Parks und Gebäude versorgt. Ein Ausweitung auf die Neubaugebiete wird angedacht.“

Auf die Frage, ob es mehr als die genannten Punkte geben wird, antwortete Bürgermeister Schmutz: „Das sind die Orte, wo sich viele Menschen aufhalten. Es wird sich zeigen, wie es weitergeht.“

