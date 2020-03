Kraftsportler warten auf die neue Sporthalle

„Das ist ganz großes Kino“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz beim Ehrungsempfang des Athletik-Sport-Vereins (ASV) in Ladenburg und lobte damit den Verein: „Es ist nicht irgendein Traditionsverein“, so Schmutz weiter, „in dem Verein ist viel los.“ Er sprach insbesondere die Integration von Geflüchteten an, die in dem ASV einen hohen Stellenwert habe. Und er freue sich über die bedeutsame Geschichte des Vereins mit den tollen Ergebnissen der Mitglieder bei Olympia sowie bei Europa- und Weltmeisterschaften.

ASV-Vizepräsident André Hartmann führte in Vertretung des erkrankten Präsidenten Joachim Loose durch die Ehrung im Vereinsraum im Pumpwerk und konnte zahlreiche Ehrenmitglieder und auch zahlreiche Vertreter aus der Lokal-, Landes- und Bundespolitik begrüßen. Rückblickend würdigte Hartmann die vom ASV veranstaltete Deutsche Meisterschaft der A-Jugend im Ringen sowie das Römerpokal-Turnier, das Walter-Engel-Turnier der Gewichtsheber sowie das Albert-Friedrich-Turnier der Rasenkraftsportler: Für die Durchführung dankte Hartmann allen Beteiligten. Von einem „starken Zulauf im Kinder- und Jugendbereich“ konnte Hartmann berichten, „in diesen Sportarten haben wir keine größeren Zukunftssorgen.“ Auch die integrative Arbeit stelle er in den Vordergrund: „Die Türen bei uns stehen weit offen für jeden der mitmachen will, egal welcher Nationalität und Religion.“

Die diesjährigen Aktivitäten beginnen am 27. März mit der Deutschen Meisterschaft der B-Jugend in Ladenburg, am 17. April ist die Jahreshauptversammlung geplant und darüber hinaus stehen auch dieses Jahr wieder alle Turniere der jeweiligen Gruppen auf dem Programm. „Ein wichtiges Thema wird dieses Jahr der Bau der neuen Sporthalle“, wie Hartmann noch dringende Worte an den Bürgermeister richtete: „Wir brauchen einen Kraftraum, ohne den können unsere Gewichtheber nicht mehr trainieren, und auch Turniere können nicht mehr ausgetragen werden.“ Hartmann appellierte an die Verwaltung, „die Belange unserer Gewichtsheber entsprechend zu würdigen“, denn derzeit ist ein Kraftraum nicht in der Planung. dle

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.03.2020