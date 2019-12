Kreatives, Kuchen oder Karaoke

Der erste Eindruck: Es ist rappelvoll; in den Gängen der Werkrealschule Unterer Neckar in Ladenburg ist kaum ein Durchkommen, Besucher drängen sich in den Zimmern und Gängen oder haben in der Menge gerade jemanden entdeckt, den sie begrüßen wollen.

„Das ist jedes Jahr ein großes Wiedersehen“, bestätigt Rektor Thomas Schneider, unterbricht sich und steuert auf zwei ehemalige Schülerinnen zu, die er in der Menge entdeckt hat: Tatsächlich ist der Weihnachtsmarkt für viele Absolventen eine Gelegenheit, ihrer alten Schule einen Besuch abzustatten. Daneben sind Eltern und viele andere unterwegs, kaufen Lose an der Tombola, machen eine Pause mit Kuchen in der Teestube im ersten Stock oder gehen Stände-Gucken.

Gleich am Eingang kann man Bienenwachs-Tücher kaufen, die Plastikfolien ersetzen können; gegenüber verkaufen die Schüler der 7a Tannenbäume, die sie ausgesägt und bemalt haben. Viele kreative Ideen wirken auch durch Lichterketten: Da gibt es bunt bemalte, angeleuchtete Flaschen oder Bilderrahmen, die mit Ästen und Sternen geschmückt sind und wie kleine Wälder aussehen.

Lehrerin Anna Müller und ihre Schülerinnen Sophia und Ela präsentieren stolz die Engel, die aus Styropor und Gips gebastelt wurden und durch schlichte Schönheit bestechen. „Ein Großteil des Erlöses“, sagt Rektor Schneider, „geht immer an ein soziales Projekt.“ Im vergangenen Jahr wurde der Verein Ladenburg-Garango bedacht. Wie jedes Mal werde die Entscheidung über den Empfänger von der Gesamtlehrerkonferenz gefällt, erklärt der Schulleiter. Ein Teil der Gewinne geht auch an SMV und Förderverein; und da dürfte in diesem Jahr einiges zusammenkommen: 17 Stände werden von 13 Klassen, SMV und der Vorbereitungsklasse betreut.

Zum neunten Mal

Zum neunten Mal findet das Großereignis jetzt statt, Ergebnis langer und eingehender Vorbereitungen: Die 9b hat kunstvolle Laternen aus Tonpapier gebastelt, die 5a bietet Seifen mit Zitronen- oder Lavendelduft an und die 6b Kekse oder Backmischungen im Glas.

Die 13-jährige Huda hat einen Mitmach-Stand: Wer sich traut, darf sich hinter die Nähmaschine setzen und Lavendelsäckchen nähen, doch überlassen das die meisten lieber dem geschickten Mädchen. Am Ende kann man sich in der Aula an festlich dekorierten Tischen niederlassen und einen Glühwein trinken. Oder man tobt sich im Bewegungsraum aus, wo man seine Gesangskünste an der Karaoke-Maschine testen kann. stk

