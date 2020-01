Kreisschau für Ziergeflügel

Zu einer seiner stets schönsten Ausstellungen im Jahresverlauf lädt der Kaninchen- und Geflügelzuchtverein Ladenburg am Samstag, 4. Januar, und Sonntag, 5. Januar, wieder ein. Jeweils ab 10 Uhr präsentieren Züchter aus dem gesamten Kreisverband Mannheim und aus Ladenburg in der Halle an der hohen Straße 12 ihr prächtigstes Ziergeflügel. In ausgeschmückten Schauvolieren und weitgehend naturnahen Teichanlagen sind die prämierten Exemplare von oft farbenfroh gefiederten Gänse-, Tauben- und Hühnervogelarten wie beispielsweise Enten und Fasane zu sehen, die nicht als Nutztiere gezüchtet werden. Die Schau ist am Samstag bis 18 und am Sonntag bis 16 Uhr geöffnet. pj

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.01.2020