Kreisverband bewirbt sich für Krippen in Neubaugebieten

„Hier wird gelebt, dass man eine wohltätige Organisation ist.“ Dies stellte Manfred Ramm als Kassenprüfer bei der Hauptversammlung des Sozialverbands AWO in Ladenburg anerkennend fest. Der Ortsverein sei strukturell gesund. „Schön, dass nichts angehäuft, sondern etwas abgegeben wird“, hob Ramm hervor. Zuvor hatte Friedemann Haschler in seinem Kassenbericht dargelegt, dass die örtliche AWO 2018 mehr als 3000 Euro spendete, unter anderem für Patenkinder in Ladenburgs afrikanischer Partnerregion Garango, für die Musikschule und die AWO-Einrichtungen „Kindervilla“, „Haus Mirabelle“ und Kreisjugendwerk.

„Wir konnten die Arbeit im Ortsverband auch im vergangenen Jahr erfolgreich gestalten“, zeigte sich die Vorsitzende Liesl Voermann ebenso zufrieden. Das alles gab auch den Mitgliedern in der voll besetzten Begegnungsstätte Löwenscheuer ein gutes Gefühl, was sich durch Beifall ausdrückte. Schließlich blickt der Bundesverband seit der Gründung 1919 aktuell auf 100 Jahre zurück. Dieses stolze Jubiläum wird am 22. Juni in Mosbach als zentrale Metropolveranstaltung gefeiert.

Ausstellung geplant

Da es dort sicher voll wird und nicht alle 2800 Mitglieder aus 36 Ortsvereinen dabei sein können, plant der Kreisverband (KV) in Weinheim an einem noch nicht genauer festgelegten Sonntag im Juli beim „Tag der offenen Tür“ auch eine Ausstellung zu diesem runden AWO-Geburtstag, wie der Vorsitzende Gerhard Kleinböck ankündigte.

„Wir haben die Liquiditätssituation des Kreisverbands deutlich verbessert und wollen die Konsolidierungsphase in zwei, drei Jahren durchgesetzt haben“, sagt Kleinböck. Der Rechtsstreit mit dem früheren Geschäftsführer befinde sich in der Schlussphase. Man sei dabei, „überall dort, wo neue Einrichtungen entstehen, die AWO als Trägerin ins Gespräch zu bringen“.

So bewerbe sich der KV auch in Ladenburg, wo für Neubaugebiete Kleinkindbetreuungsstätten geplant seien. Die Einrichtung zur Tagespflege für Senioren in Weinheim wolle man aufstocken, so Gerhard Kleinböck.

Auch vor Ort macht sich die AWO für ältere Mitbürger stark, wie Voermanns Bericht belegte: So wirkten Aktive von Anfang an bei der AG Senioren mit und beteiligten sich auch am jüngsten sommerlichen Kaffeenachmittag mit Musik unter dem Motto „Fit im Alter“ im Glashaus am Reinhold-Schulz-Waldpark. In der Löwenscheuer (Cronberger Gasse 5) werden wöchentlich Spielenachmittage und Skatfrühschoppen bewirtet. Allerdings wünschte sich Voermann weitere Helfer, vor allem beim Altstadtfest.

Unter Beifall verabschiedete Voermann die viele Jahre lang fleißigen Besitzerinnen Marianne Loose und Ina Sandleben aus der Vorstandschaft. Neben weiteren Helfern würdigte Voermann besonders Ursel und Hans Müller für die Organisation der beliebten AWO-Tagesreisen mit dem Bus.

Ausflug in den Schwarzwald

Am Sonntag, 26. Mai, geht’s zur Planwagenfahrt ins Zabergäu. Eine Schwarzwaldfahrt an den Feldberg steht am Samstag, 12. Oktober, an (Berggasthof „Todtnauer Hütte“). Und am Samstag, 9. November, führen die Müllers die Reisegruppe ins Sea Life nach Speyer und zur Einkehr ins Waldrestaurant Hornesselwiese im Stillen Tal. Es sollen noch Plätze frei sein (Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 06203/93 88 53 möglich).

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019