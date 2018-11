Krieg in der Literatur

Wilhelm Kreutz befasst sich am heutigen Donnerstag, 22. November, um 19.30 Uhr mit dem Dreißigjährigen Krieg in der deutschsprachigen Belletristik. Dieser Krieg hat nicht nur in der zeitgenössischen Literatur einen vielstimmigen Widerhall gefunden, sondern fordert bis heute auch deutsche Schriftsteller immer wieder zur literarischen Gestaltung heraus. Im Mittelpunkt des Vortrags sollen maßgebliche Werke des 19. und 20. Jahrhunderts stehen, allen voran die monumentalen Romane von Alfred Döblin und Ricarda Huch, die Prosawerke von Hermann Löns oder Günter Grass sowie der aktuelle Roman von Daniel Kehlmann. Der Eintritt ist frei. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018