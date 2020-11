Kriegerdenkmäler des Friedens

Kriegsende und Ende der NS-Zeit 1945 – das ist ein solch einschneidendes Ereignis auch für Ladenburg, dass sich der für die Geschichte der Römerstadt engagierte Heimatbund ihm ausführlich widmet. Mit mehreren Beiträgen in seinem jüngst erschienen Jahrbuch, aber auch mit einer sichtbaren Aktion an einem öffentlichen Ort: Die noch erhaltenen Teile der verschiedenen Ladenburger Kriegerdenkmäler wurden geborgen, restauriert und nun an einer Stelle zusammengefasst.

Es ist eine spannende Geschichte mit Komponenten, die man nicht für möglich halten würde: „Einige Teile wurden auf dem früheren Bauhof unter Brombeerhecken entdeckt“, berichtet die Heimatbund-Vorsitzende Carola Schuhmann bei der Präsentation. Spannend aber auch, weil die Geschichte der Ladenburger Kriegerdenkmäler zugleich eine Geschichte der Sicht auf den Krieg ist.

Diese Geschichte beginnt 1875, als am heutigen Dr. Carl-Benz-Platz ein Denkmal für den vier Jahre zuvor beendeten Deutsch-Französischen Krieg eingeweiht wird. Anfangs enthält es nur die Namen der sieben Gefallenen. Doch das reicht bald nicht mehr aus zur gewollten Glorifizierung des Waffengangs: Zum 25. Jahrestag des Sieges werden 1896 Tafeln mit den Namen aller Teilnehmer angebracht. Das Gefallenenmahnmal wird zum Kriegerdenkmal.

Neue Gefallene, neue Denkmäler

Das Denkmal wird Schauplatz schauriger Reden, die das nächste Völkerschlachten einläuten: den Ersten Weltkrieg. Zwei Jahre nach dessen Ende werden wieder Namen von Gefallenen verewigt, diesmal im Sockel eines Sandstein-Denkmals.

Ab 1933 erreicht die Glorifizierung der Kriegstoten ein neues Stadium – nicht als Friedensmahnung, sondern zur Vorbereitung eines neuen Sterbens. Es sind die Kriegervereine, die ein weiteres Denkmal am Schriesheimer Tor initiieren, das 1934 mit allem NS-Pomp eingeweiht wird. Ein Ensemble aus Granit-Findlingen, ähnlich Gräbern der Germanen, die das NS-System so liebt.

Interessant sei, so erläutert Schuhmann, dass in Ladenburg kein Denkmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges errichtet wird – weder während noch nach dem Krieg. Nur im Carl-Benz-Gymnasium wird an ehemalige Schüler, in der evangelischen Kirche an Mitglieder der Gemeinde erinnert, die zwischen 1939 und 1945 gefallen sind.

Mitte der 1960er Jahre erfolgt das große Aufräumen. Den Geist des Militarismus glaubt man damals noch vertreiben zu können, indem man die Kriegerdenkmäler von der Bildfläche verschwinden lässt. 1965 wird das Denkmal auf dem Friedhof abgebaut, 1967 das am Carl-Benz-Platz, Anfang der 1970er Jahre jenes am Schriesheimer Tor. Als zentrale Gedenkstätte der Stadt Ladenburg entsteht 1972 das Ehrenmal „Den Opfern der Kriege und der Gewalt“, wie die Inschrift lautet – eine Formulierung, die alle einschließt oder deutlicher: die niemandem wehtut.

Die Teile der abgebrochenen Kriegerdenkmäler wandern zumeist auf den städtischen Bauhof, wo sie nicht selten vor sich hingammeln; die eingangs erwähnte Geschichte von Denkmalteilen unter Brombeerhecken darf an dieser Stelle Platz greifen. Andere Teile verschwinden ganz und finden wohl irgendwo als Baumaterial dankbare Verwendung; von den großen Findlingen von 1934 sind nur noch drei vorhanden.

Erst allmählich setzt ein neues Bewusstsein ein. Und die Erkenntnis, dass es sich bei diesen Bauwerken um wichtige historische Zeugnisse handelt – ungeachtet des Ungeistes von Nationalismus und Militarismus, der bei ihrem Bau Pate stand. Dank vieler Helfer, für die an dieser Stelle Stadt, Grabmale Werner und Blumen-Freund stellvertretend genannt seien, macht sich der Heimatbund ans Werk, die Überreste zu bergen und zu restaurieren.

Aufstellung an der Kapelle

Der Ort, an dem sie nun zusammengefasst werden, ist die Friedhofskapelle. Die schwarzen Granittafeln mit den Namen der Teilnehmer des 1870/71er Krieges werden an ihrer südlichen Wand angebracht. Die helle Sandsteinsäule von 1920 steht nun auf dem Rasen vor der Kapelle. Zwischen diesen beiden wiederum haben die drei erhaltenen Findlinge von 1934 ihren Standort gefunden.

Nun sind sie beziehungsweise das, was von ihnen übrig blieb, also wieder aufgestellt – macht das denn Sinn? Eine rhetorische Frage, die Carola Schuhmann bei der jetzigen Präsentation stellt. Aber eine, „die auch im Heimatbund heftig diskutiert wurde“, wie sie bekennt. Ihre einfache Antwort lautet: „Geschichte korrigiert man nicht mit einem Bildersturm“, betont sie: „Auch dies gehört zu unserer Geschichte.“

Die zweite, eher menschliche Dimension der Thematik, zeigt sich, als Schuhmann mit dem Berichterstatter die Steine mit den Tafeln eingehend in Augenschein nimmt: „Alles Namen noch heute bekannter Ladenburger Familien“, erkennt sie. Und für deren heutige Nachkommen sind diese Steine damit schlicht ein Ort des Andenkens an Vorfahren. Zumal es manche Familien hart getroffen hat: Gleich drei Mal muss die Tafel Gefallene mit dem Namen Trippmacher vermerken.

Die vielen Namen machen betroffen. Eine bessere Mahnung zum Frieden als diese Kriegerdenkmäler kann es eigentlich nicht geben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020